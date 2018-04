26 aprile 2018- 12:22 **Def: Gentiloni, non siamo profeti sventura, bene no turbolenze mercati**

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Noi non siamo profeti di sventura e siamo contenti che non ci siano turbolenze sui mercati e per lo spread". Ad affermarlo il Premier, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri.