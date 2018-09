30 settembre 2018- 10:55 Def: Giorgetti, concluso solo primo tempo, pronti a correzioni in manovra (2)

(AdnKronos) - Quanto alla soglia del 2,4, "risponde -spiega Giorgetti- a una logica di contenimento del debito. È una scommessa. Vedremo i risultati. Se non saranno positivi, potrebbero essere adottati dei meccanismi di correzione automatica sulla spesa, per non scardinare i conti pubblici".