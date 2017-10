DEF: IDV, BENE INCONTRO CON GENTILONI, VOTIAMO Sì

3 ottobre 2017- 20:51

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Il presidente Gentiloni ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario dell'Idv Ignazio Messina per un confronto sui temi economici e sulla azione di governo. Il segretario di Idv ha confermato il sostegno al governo, preannunziando il voto favorevole sul Def". Si legge in una nota di Idv."Messina ha chiesto maggiore attenzione sui temi del lavoro e della sicurezza ed un sostegno per l'approvazione della legge sulla legittima difesa, promossa da Idv e firmata da oltre 2 milioni di cittadini, della c.d. legge Lazzati e di quella in materia di false attestazioni mediche e controlli sulle assenze. Il presidente Gentiloni ha espresso apprezzamento per il contributo che Idv sta dando al suo governo dall'inizio del mandato".