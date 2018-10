5 ottobre 2018- 13:58 Def: in 2018 1,9 mld in più spesa per interessi (2)

(AdnKronos) - Nella previsione tendenziale, si legge ancora nella Nota di Aggiornamento, "l’impatto dei più elevati rendimenti ipotizzati cresce nel tempo malgrado la elevata vita media residua del debito per via delle nuove emissioni". Rispetto al Def, la spesa per interessi "crescerebbe di 0,2 punti di pil nel 2020 e di 0,3 nel 2021. L’indebitamento netto della PA è rivisto al rialzo anche per il 2020 e 2021, anche a causa della revisione al ribasso della crescita del pil nominale". Nell’anno finale della previsione, il 2021, l’indebitamento netto "è ora proiettato allo 0,5% del PIL, mentre nel Def si prevedeva un surplus dello 0,2%".