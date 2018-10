12 ottobre 2018- 14:01 Def: Juncker, Italia rispetti regole per non mettere a rischio solidarietà Ue

Parigi, 12 ott. (AdnKronos) - Il Governo italiano "è libero nelle sue scelte" sia per quanto riguarda le misure previste dalla manovra per combattere la povertà sia per quanto riguarda "il reddito di cittadinanza o la fiscalità delle imprese. Deve tuttavia rispettare le regole per non mettere a rischio la solidarietà europea". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Le Monde', è il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, commentando la manovra annunciata dal Governo Italiano. "In ogni caso - sottolinea ancora- non ho niente contro l'Italia. Al contrario. Amo l'Italia. Bisogna smettere di descriverci come mostri freddi e dentro a bunker, insensibili al richiamo dei popoli".