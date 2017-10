DEF: LAFORGIA, IN CONTINUITà CON PASSATO, NON LO VOTEREMO

3 ottobre 2017- 21:19

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Il documento ci indica un impianto di politica economica che si muove in assoluta continuità con il passato, quindi non lo voteremo. Non contiene sostanzialmente una riflessione importante sull’enorme questione sociale da risolvere. Le richieste che noi facciamo sul superticket, sul lavoro precario non vengono ascoltate e noi traiamo le conseguenze”. Così Francesco Laforgia, Capogruppo a Montecitorio di Articolo 1 - Mdp intervenendo a diMartedi condotto da Giovanni Floris su La7.