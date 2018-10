3 ottobre 2018- 15:53 Def: Lupi, Di Maio manderà agenti provocatori in supermercati

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - ''Ma Di Maio ai cittadini che ne sono privi vuole dare un reddito o una tessera annonaria? Adesso se ne esce con le spese immorali. Altro che stato etico, altro che 'vite degli altri'! Il vicepremier manderà i suoi occhiuti emissari in giro per mercati e supermercati a controllare la spesa dei cittadini". Lo dice Maurizio Lupi, coordinatore di Noi con l'Italia."Un paio di scarpe -aggiunge- sarà lecito? E un secondo paio? Comprare un libro sarà morale o immorale? E quali titoli saranno concessi? Solo il pane comune o anche quello con le noci? E per stanare gli immorali, seguendo i suggerimenti del suo guardasigilli Bonafede tra le corsie dei supermercati, manderà agenti provocatori? Anche la domenica? Ma basta scherzare, ci bastano e ci avanzano i danni degli umoristi inconsapevoli dei Cinquestelle al governo".