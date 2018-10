9 ottobre 2018- 18:23 Def: M5S, Corte Conti non si preoccupi, ridurremo debito con crescita

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - “Rassicuriamo la Corte dei Conti in merito alle preoccupazioni per un’eventuale risalita del rapporto debito/Pil. Al contrario, come già ampiamente manifestato, puntiamo con grande decisione ad una forte riduzione del rapporto debito/Pil reale e non sulla carta, come purtroppo abbiamo sperimentato in passato. Le stime di crescita, infatti, sono sempre state sbagliate dai governi precedenti". Lo dichiarano i deputati M5S della Commissione Bilancio della Camera."Il nostro piano di investimenti e la riattivazione della domanda interna grazie al Reddito di cittadinanza e all’abbassamento delle tasse - proseguono i 5 Stelle - saranno tali da produrre un ulteriore aumento del Pil, superiore alle stime prudenziali presentate nel Def, e di conseguenza generare la crescita che permetterà di ottenere un abbassamento del rapporto debito/Pil, un aumento del gettito fiscale e l’innalzamento del tasso di occupazione”.“Condividiamo con la Corte dei Conti la necessità di rilanciare gli investimenti. Lo faremo aggiungendo 15 miliardi in un triennio alle risorse già stanziate ma che finora sono rimaste al palo. Per sbloccarle appronteremo un piano straordinario di semplificazioni a partire dal codice degli appalti che ha ingessato il Paese e che va assolutamente cambiato”, concludono i deputati 5 Stelle.