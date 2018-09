28 settembre 2018- 13:57 Def: M5S Europa, con manovra popolo Ue cambia, è riscatto cittadini

Roma, 28 set. (AdnKronos) - “Con la manovra del popolo si chiude la lunga era dell’austerity che ha portato solo stagnazione e disoccupazione. Con la manovra del popolo è anche l’Europa che cambia. Finalmente c’è un governo che mette la giustizia sociale al centro delle proprie politiche e che scommette con coraggio sul rilancio dell’economia. Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto: l'austerity e qualche decimale di deficit non possono essere scuse per non occuparsi delle persone in difficoltà”. Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. “Non abbiamo mai avuto l’intenzione di distruggere i conti pubblici - continua la nota - o di andare allo scontro coi mercati, l’esatto opposto. Gli investimenti e le politiche economiche espansive sono quello che oggi servono a rilanciare un Paese come l’Italia e l’Europa tutta. Al contempo, sappiamo bene che dobbiamo tagliare tutta la spesa improduttiva che negli anni ha fatto accumulare un debito eccessivo: su questo saremo inflessibili, la nostra storia parla per noi”.