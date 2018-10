10 ottobre 2018- 12:14 Def: maggioranza rischia, ok a nota per un soffio in commissione Affari Ue

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Approvato sul filo il Def in commissione Affari Europei. Per via di diverse assenze nella maggioranza, la nota è stata approvata ma di misura. E' finita 13 a 11.