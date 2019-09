30 settembre 2019- 16:51 Def: Maraio, 'no socialisti ad alcun aumento Iva'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - “I socialisti non sosterranno alcuna manovra economica che preveda l’aumento, seppur parziale, dell’Iva. La maggioranza che sostiene il presidente Giuseppe Conte ha assunto questo impegno poco più di un mese fa e il governo dovrà fare di tutto per mantenerlo.” Lo scrive in un tweet il Segretario Nazionale del Psi, Enzo Maraio.