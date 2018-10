3 ottobre 2018- 15:55 Def: Marcucci, siamo in piena tragicommedia

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Siamo in piena tragicommedia, una situazione assurda, che non ha precedenti. Il 27 settembre Di Maio festeggia dal balcone di Chigi l'approvazione di un testo che probabilmente non esisteva,visto che dopo 6 giorni non è ancora stato pubblicato. Nel frattempo Salvini e Borghi bombardano Bruxelles, lo spread schizza a 300 punti ed il geniale Di Maio dice che bisogna investire sul sorriso". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci."No Di Maio, un governo serio deve investire sulla crescita, sulle infrastrutture, sul lavoro. Questo governo scherza con il fuoco, basta prendere in giro gli italiani", conclude.