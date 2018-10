2 ottobre 2018- 19:32 Def: Martina, Di Maio venga in tv a confrontarsi

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Questi giocano il terzo tempo della campagna elettorale sulla pelle degli italiani... Ma le sembra possibile che, come ha detto Savona, si coprirà il deficit con una crescita del 3 per cento? il 3 per cento?". Lo ha detto Maurizio Martina a Di Martedì au La7. "Anzichè stare sul balcone di palazzo Chigi, perchè Di Maio non viene a confrontarsi sul merito delle scelte" fatte in manovra?