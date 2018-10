3 ottobre 2018- 15:46 Def: Monticini, primo giudice sono mercati, serve credibilità finanziaria

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Per l'Italia e per i piani del governo di aumentare il rapporto deficit/Pil il vero problema non sono l'Unione europea e le sue regole fiscali ma i mercati. "Il giudice primo non è l'Europa, sono i mercati. E dei mercati abbiamo bisogno". Il Paese deve "convincere chi ci deve prestare nuovi soldi per finanziare il deficit aggiuntivo della bontà e della sicurezza di questo prestito", spiega Andrea Monticini, professore di Econometria alla Facoltà di Scienze bancarie e assicurative dell'Università Cattolica di Milano, contattato dall'Adnkronos. "Chi ci finanzia il nuovo deficit? Chi ci presta i soldi? Non l'Europa, ma gli investitori, le banche, le famiglie attraverso i fondi e chi compra i Btp con i propri risparmi". Al momento, con le cifre della nota del Def ancora da definire e le dichiarazioni di alcuni esponenti del governo di abbandonare l'euro, "la fiducia dei mercati è compromessa. Occorrerà, quando verrà presentata la manovra finanziaria, che nel corso dell'iter parlamentare vengano inseriti provvedimenti che facciano capire che c'è un'effettiva intenzione di andare verso un risanamento dei conti pubblici". Bisogna quindi puntare su una maggiore credibilità finanziaria, continua Monticini.