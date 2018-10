3 ottobre 2018- 15:46 Def: Monticini, primo giudice sono mercati, serve credibilità finanziaria (2)

(AdnKronos) - E lo sforamento un anno del rapporto deficit/Pil non è un dramma, "se si inserisce in un quadro più generale pluriennale in cui la sostenibilità del nostro debito pubblico migliora". Il secondo problema per l'Italia è l'Unione europea. "L'Europa si era convinta che ci sarebbe stato un po' più di deficit per il 2019 rispetto a quanto ci eravamo impegnati a fare, che era lo 0,6% sul Pil, ma non si aspettavano che si raggiungesse il 2,4%. E per tre anni, secondo la prima versione. E questo ha avuto anche un impatto sui mercati".Ora per migliorare la credibilità finanziaria del Paese il governo e il Parlamento devono inserire misure finanziariamente credibili nella manovra. "Se il governo saprà essere credibile anche l'Europa accetterà eventuali sforamenti rispetto a quanto concordato in passato. Se questo non succede sono problemi, in primo luogo con i mercati e poi con l'Europa", conclude l'economista.