30 settembre 2019- 16:47 Def: Morani, 'riduciamo Iva e mettiamo soldi con Bonus Befana, il resto sono fake'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Non solo non tassiamo le #merendine ma riduciamo l’IVA su pasta e latte e altri beni di prima necessità per aiutare le famiglie. E sapete che c'è? Alla fine dell'anno metteremo anche un po’ di soldi in tasca agli italiani con il #bonusBefana. Il resto sono chiacchiere e #fakenews". Lo scrive Alessia Morani, sottosegretario al Mise, su twitter.