5 ottobre 2018- 13:59 Def: Orfini, Lega-M5S incompetenti e bugiardi seriali

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Solo per dirvi come funziona: hanno detto per due mesi che bisogna tornare a statalizzare. Poi mettono nel def 15 miliardi di proventi da nuove privatizzazioni. Che è esattamente il contrario. O sono incompetenti. O sono bugiardi seriali. O più realisticamente le due cose insieme". Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd.