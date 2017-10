DEF: ORLANDO, MDP? C'è ANCORA UN FILO, BASTA MURO CONTRO MURO

4 ottobre 2017- 18:33

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Per Andrea Orlando è possibile lavorare per tenere Mdp nella maggioranza. "Si tiene un filo", dice il Guardasigilli in Transatlantico. Ci sono "questioni fondate a cui dare attenzione, senza elementi di rigidità e con capacità di ascolto". Del resto, aggiunge, "si va verso una legge elettorale che prevede le coalizioni e il Pd deve lavorare per una coalizione a partire dalla legge di Bilancio. Se si esce dalle logica del muro contro muro, anche Mdp potrà cambiare atteggiamento".