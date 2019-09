30 settembre 2019- 13:37 **Def: Orlando, 'meno tasse in busta paga per chi non arriva a fine mese'**

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Io credo che uno degli obiettivi fondamentali di questa manovra debba essere quello di ridurre la pressione fiscale sulla busta paga di chi non arriva in fondo al mese. Solo così si aiuta chi ha bisogno e si fanno ripartire i consumi". Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.