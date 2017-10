DEF: PISAPIA, BENE MDP, CONFIDO IN RISPOSTE IN LEGGE BILANCIO (2)

3 ottobre 2017- 21:05

(AdnKronos) - "In questi giorni -prosegue Pisapia- mi sono impegnato affinché art.1-Mdp votasse a favore dello scostamento di bilancio per evitare non solo l'aumento dell'Iva ma più in generale un peggioramento delle condizioni di vita degli italiani. Proprio per questo è stato quindi fondamentale che oggi il gruppo parlamentare di Mdp abbia deciso di votare per evitare danni gravi e irreversibili a tutto il Paese". "Prendo atto che il Ministro Padoan ha dichiarato che è stato avviato un percorso per inserire nella legge di bilancio investimenti per contrastare la povertà, sostenere e tutelare il lavoro e garantire la salute anche dei soggetti più deboli intervenendo sui superticket, come abbiamo chiesto nell'incontro di ieri con il Presidente Gentiloni. E su questi temi confido che arrivino risposte in quella che sarà la discussione e il confronto sulla Legge di bilancio", conclude.