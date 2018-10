2 ottobre 2018- 17:58 Def: prevertice Conte-Di Maio-Salvini prima di incontro con Tria

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - In attesa che inizi il vertice economico sulla Nota del Def in agenda a Palazzo Chigi, è in corso, a quanto si apprende, una riunione ristretta tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Assente, al momento, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che è arrivato a Chigi e prenderà parte al vertice economico che doveva iniziare alle 17.