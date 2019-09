30 settembre 2019- 19:56 **Def: Renzi, 'noi non voteremo aumento Iva'**

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Un governo non deve aumentare le tasse e l’Iva, non perché lo dico io, ma l’ha detto il nostro presidente del Consiglio. Quello che è certo è che non voteremo l’aumento dell’Iva. Ad agosto abbiamo detto: 'Faremo un Governo per mandare a casa Salvini e per evitare che gli italiani paghino più Iva'". Lo ha detto Matteo Renzi ai microfoni di 'Stasera Italia', in onda questa sera, alle ore 20.30 su Retequattro.