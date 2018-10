6 ottobre 2018- 16:51 Def: Rosato, bocciato da Ue per regole votate anche da Conte

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - “Come si legge nella lettera, il Def (il Documento che prepara la legge di Bilancio) non è stato bocciato da un’Europa cattiva che fissa regole contro l’Italia. Il Def è stato bocciato perché è contrario alle regole votate all’unanimità, e quindi anche da Conte, nel Consiglio europeo dello scorso 28 giugno 2018. Dov’era lui? Era distratto? Dormiva? Eppure votava quello che ora non vuole applicare”. Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato, deputato del Pd e vicepresidente della Camera.