9 ottobre 2018- 21:46 Def: Rosato, bocciatura Upb non è complotto ma matematica

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "L’Ufficio Parlamentare di Bilancio boccia Def e manovra. Un organismo indipendente che non ha mai risparmiato critiche a nessuno. Non è politica, non è un complotto, è matematica, è economia. La stessa matematica e le stesse regole economiche che ogni mese gli italiani usano per far quadrare il bilancio di casa". Lo scrive Ettore Rosato del Pd su Fb.