9 ottobre 2018- 21:15 **Def: Salvini, Bankitalia, Fmi, Ue dove erano prima?**

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Non contesto quelli che sono stati in silenzio per anni ma è curioso che Bankitalia, Commissione, Fmi, Corte dei Conti indichino la strada del ritorno al passato. Le ricette dei governi del passato hanno portato al disastro. Quindi mi domando dove tutti questi economisti erano quando l'Italia si impoveriva e si precarizzava". Lo ha detto Matteo Salvini davanti a palazzo Chigi.