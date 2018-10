10 ottobre 2018- 10:03 Def: Salvini, pace fiscale solo per chi ha fatto dichiarazione

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "La pace fiscale riguarda solo chi ha fatto la dichiarazione dei redditi. L'obiettivo è che lo Stato convochi queste persone e dica loro: 'quanto puoi darmi per tornare a lavorare e pagare le tasse?'. I tecnici lavorano sulle soglie". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite ad Agorà su Rai 3, ricordando che "abbiamo ereditato rottamazioni delle cartelle esattoriali". Il decreto fiscale, ha aggiunto, "sarà in Consiglio dei ministri venerdì o lunedì prossimo, stiamo lavorando in particolare su dieci milioni di cartelle sotto i diecimila euro".