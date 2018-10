9 ottobre 2018- 21:03 Def: Salvini-Di Maio, andiamo avanti, manovra non cambia

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Non ci poniamo il problema di qualche speculatore, andiamo avanti". Lo dice Matteo Salvini che ha parlato con i cronisti davanti a palazzo Chigi insieme a Luigi Di Maio. "Cancellare la legge Fornero non è un delitto ma un dovere. Gli italiani ci chiedono meno tasse e più lavoro. Non abbiamo nessuna intenzione di fare un regalo a chi vuole l'Italia in ginocchio".