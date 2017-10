DEF: SCOTTO, ORFINI E RICHETTI STUDINO REGOLAMENTI PARLAMENTARI

3 ottobre 2017- 20:30

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "A Orfini e Richetti consiglierei di studiare i regolamenti parlamentari. Ci sono due voti domani. Uno sulla deroga al pareggio di bilancio che evita di far scattare l'aumento del'iva. E noi voteremo si. E l'altro sulla nota di aggiornamento al Def che non voteremo. Perché le loro chiacchiere stanno a zero sul lavoro, la sanità e il diritto allo studio. Prima di dichiarare a vuoto, si informino su come funziona il Parlamento". Lo dichiara in una nota il deputato di Mdp, Arturo Scotto.