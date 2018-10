9 ottobre 2018- 22:01 Def: senatori Fi, situazione grave, governo ascolti Upb

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Quattro bocciature in un solo giorno rappresentano un record negativo del governo gialloverde che ci preoccupano e ci allarmano. Dopo il FMI, la Commissione Europea e Bankitalia, stasera arriva il cartellino rosso dell’Ufficio parlamentare di bilancio, che non valida le previsioni macroeconomiche 2019 contenute nel quadro programmatico della nota al Def, considerandole troppo ottimistiche". Lo dichiarano i senatori di Forza Italia Gilberto Pichetto Fratin, Massimo Ferro, Dario Damiani, Antonio Saccone e Raffaele Fantetti."La situazione che si è venuta a creare oggi in Parlamento è particolarmente grave, per questo chiediamo al governo e alla maggioranza di farsi carico delle osservazioni critiche avanzate dall’Ufficio parlamentare di bilancio, nell’interesse del Paese. Non possiamo consentire che si mettano ulteriormente a rischio i risparmi degli italiani".