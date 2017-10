DEF: SPERANZA, DOMANI Sì A SCOSTAMENTO PER EVITARE AUMENTO IVA

3 ottobre 2017- 21:30

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Domani non voterò il Documento di Economia e Finanza". Lo scrive il coordinatore di Articolo Uno - Mdp Roberto Speranza su Facebook."Abbiamo chiesto al governo -prosegue Speranza- di abolire il superticket e mettere nuove risorse sulla sanità pubblica che sta deperendo. Abbiamo chiesto più soldi per il diritto allo studio, su cui siamo fanalino di coda in Europa, e un segnale contro la precarietà del mercato del lavoro che sta massacrando i nostri giovani. Il governo purtroppo non ci ha ancora dato ascolto". "Voterò invece SI sullo scostamento dal pareggio di bilancio per non far scattare l'aumento dell'IVA. Sarebbe un colpo alla nostra economia ed un caro prezzo soprattutto per i più deboli”, conclude.