DEF: STEFANO, VOTIAMO Sì, ANCHE DI QUI PASSA RAFFORZAMENTO CENTROSINISTRA

3 ottobre 2017- 20:28

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Votiamo Sì alla nota di aggiornamento al Def 2017 perché la battaglia contro i populismi passa da scelte strategiche, come questa, che aiutano a lasciarci alle spalle le politiche recessive in materia economica". Lo spiega il senatore Dario Stefano all'Adnkronos. "Va riconosciuto il merito dei numeri che ci raccontano il miglioramento progressivo della economia italiana data in crescita oltre le previsioni, con gli ultimi dieci trimestri in positivo che non possono più essere considerati un caso. Continuiamo la nostra battaglia in favore dello sviluppo del Paese che abbiamo iniziato da tempo e che passa anche da un rafforzamento del centrosinistra, a differenza di chi -conclude il senatore vicino a Giuliano Pisapia- lo vorrebbe rendere più debole senza fondate ragioni".