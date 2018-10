5 ottobre 2018- 14:01 Def: tagli a spese ministeri e spending review per 0,2% pil

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - Per quanto riguarda le coperture delle nuove politiche "si opereranno tagli alle spese dei ministeri e altre revisioni di spesa per circa lo 0,2% del pil. I fondi attualmente destinati al Reddito di Inclusione verranno utilizzati per coprire parte del costo del Reddito di Cittadinanza". E' quanto si legge nella Nota di Aggiornamento al Def che il ministero dell'Economia ha diffuso nella tarda serata di ieri.