12 ottobre 2018- 17:42 Def: Tria, dialogo con Ue, spiegheremo scelte

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Il dialogo che abbiamo avviato con la Commissione Ue è un dialogo costruttivo, ci saranno dei rapporti, delle discussioni e tutto questo rientra nel quadro complessivo delle regole europee. Anche quando un paese diverge da alcuni sentieri si aprono delle discussioni e delle procedure che rispondono a un quadro europeo. Tutto si svolge totalmente nel quadro legale europeo. Vedremo come riusciremo a spiegare le scelte italiane a favore della crescita e a favore di una discesa effettiva del rapporto debito/Pil che finora non c'è stato". Così ai microfoni di Rainews24 il ministro dell'Economia, Giovani Tria, a Bali per il meeting del Fondo Monetario internazionale.