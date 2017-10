DEF: URAS A PORTAVOCE CP, PARLO A NOME CAMPO PROGRESSISTA SARDO

3 ottobre 2017- 21:53

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Non la prima volta che il signor Capelli interviene maleducatamente negli affari parlamentari. Sostiene che ci sarebbero senatori pisapiani che parlano a titolo personale: io parlo a nome di Campo Progressista Sardegna. Non so a chi titolo parli lui". Lo specifica Luciano Uras, tra i senatori di area Pisapia, che domani voteranno a favore del Def replicando a una nota del portavoce di Campo Progressista, Alessandro Capelli."La mia componente -aggiunge- è stata costituita mesi e mesi fà e ne fanno parte parlamentari e consiglieri regionali che hanno contribuito alla vittoria di Zedda a Cagliari. Tutte persone passate attraverso processi democratici e che non devono chiedere il permesso a nessuno, tanto meno a Capelli, per esercitare il loro mandato parlamentare".