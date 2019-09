30 settembre 2019- 13:20 Def: vertice notturno burrascoso, ma scontro è tra Pd e Iv

Roma, 30 set. (AdnKronos) - Un vertice burrascoso, ma chi era presente all'incontro notturno a Palazzo Chigi -convocato per chiudere la nota di aggiornamento del Def, oggi in Cdm- dice che, letteralmente, nella notte nella sede del governo son volati stracci. Non tra M5S-Pd, piuttosto tra i 'separati in casa' freschi di divorzio: dem da una parte e renziani dall'altra. Con i democratici, raccontano fonti di governo, che accusavano gli esponenti di Italia Viva di essere dalla parte degli evasori e di voler bloccare il meccanismo di recupero del sommerso. E contro i lavoratori, a cui -l'accusa mossa dai dem - i renziani non vorrebbero ridurre il cuneo fiscale aumentando i soldi in busta paga. Tra i più battaglieri al tavolo a P.Chigi, raccontano ancora, la ministra renziana Teresa Bellanova, che ha risposto colpo su colpo alle accuse, alzando la voce a più riprese. Di liti così, raccontano dal fronte M5S, non se ne sono mai viste durante il governo gialloverde, in cui le stilettate arrivavano per lo più a mezzo stampa. La nota di aggiornamento al Def, oggi alle 18.30 in Cdm, è sostanzialmente chiusa, ma c'è ancora da lavorare per definire la manovra che verrà. Ed è lì, sostengono fonti della maggioranza, "che ne vedremo ancora delle belle".