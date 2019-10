1 ottobre 2019- 19:36 Def: Zingaretti, 'con taglio cuneo più soldi in busta paga, bellissimo passo avanti'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Con il taglio del cuneo fiscale gli italiani avranno più soldi in busta paga. Partiamo con 500 euro in più all’anno nel 2020 e l’impegno è arrivare a 1000 euro entro il 2021. Abbiamo rispettato i patti e l’inversione di tendenza c’è, si vede. Questo è un bellissimo passo in avanti". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb.