30 ottobre 2018- 18:41 Del Genova: Di Maio lancia su social operazione verità, nessun condono

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Questa è la verità su Ischia e vi prego di farla sapere a tutti!". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb lanciando una 'operazione verità su Ischia: non c'è nessun condono!". "1. Il MoVimento 5 Stelle -scrive il vicepremier- è contrario a ogni condono, ma non può cancellare gli effetti di quelli approvati dai governi passati. Nel decreto Emergenze non c’è nessun condono: prevediamo soltanto che i terremotati di Ischia che aspettano una risposta da anni la ricevano entro 6 mesi". "2. Se la richiesta viene negata, il proprietario dell’edificio non riceverà fondi per la ricostruzione. 3. Se la richiesta viene approvata, alle volumetrie extra costruite abusivamente non andrà neanche un euro. Nessun passo indietro sul fronte della legalità dunque. Come sempre, siamo soltanto dalla parte dei cittadini e dei loro diritti", conclude Di Maio.