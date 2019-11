4 novembre 2019- 10:58 Deliveroo: apre in 25 nuove città, verso quota 139 (2)

(Adnkronos) - "La nostra strategia di espansione in Italia, - ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy - supportata da importanti investimenti, va di pari passo con l’impegno a sostenere il mondo della ristorazione. Con noi i ristoranti possono comprendere meglio i trend di consumo e hanno la possibilità di esprimere tutto il proprio potenziale. Il fatturato dei ristoranti che scelgono di collaborare con Deliveroo aumenta infatti fino al 30% in più".Deliveroo è entrato nelle abitudini degli italiani, dal mare alle città. Ad agosto le città che hanno segnato i più alti aumenti sono state località di mare e di vacanza come Lido di Camaiore o Jesolo. In autunno, con le città a pieno ritmo, sono invece i centri urbani a far registrare gli aumenti più consistenti: nell’ultimo mese, infatti, gli ordini sono cresciuti del 98% a Torino e Lecce, dell’87% a Bari, dell’83% a Trieste e Palermo, del 73% a Bologna e Napoli. Senza dimenticare le città più grandi per numero di ordini, come Milano e Roma, dove il trend di crescita non accennano a diminuire. Grazie al servizio McDelivery, con Deliveroo sarà possibile ordinare e ricevere comodamente a domicilio tutti i più celebri menu McDonald’s. Tra le città in cui Deliveroo è già presente, il servizio sarà esteso ai McDonald’s di Firenze in via Agnelli e al McDonald’s di Lissone, in Lombardia.