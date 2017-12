DELL'UTRI: BOLDRINI, NON ENTRO IN VICENDA MA MIGLIORARE CONDIZIONI CARCERI

12 dicembre 2017- 12:49

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Non voglio entrare nel merito della vicenda Dell'Utri". Così la presidente della Camera Laura Boldrini, rispondendo a una domanda sulla vicenda del cofondatore di Forza Italia a cui nei giorni scorsi il tribunale di sorveglianza di Roma ha negato una richiesta di scarcerazione per motivi di salute. Nel corso del tradizionale appuntamento per lo scambio di auguri con la stampa parlamentare, la presidente ha auspicato più in generale il miglioramento delle condizioni delle carceri "nell'interesse della collettività, non solo per dare condizioni dignitose" a chi vive un periodo di reclusione "ma anche per consentire quel percorso di recupero previsto della Costituzione".