DELL'UTRI: CASINI, Nè PRIVILEGI Nè PENALIZZAZIONI, SI CURI A DOMICILIARI

9 dicembre 2017- 18:15

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - "Marcello Dell'Utri non ha certamente diritto a privilegi, ma non può nemmeno essere penalizzato rispetto a tutti gli altri". Lo afferma Pier Ferdinando Casini, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche. "Il sistema carcerario -aggiunge- deve prevedere un principio di umanità che è punto di riferimento di ogni Stato di diritto. Un malato grave deve essere assistito nel modo migliore e per questo mi auguro che Dell'Utri possa curarsi ai domiciliari".