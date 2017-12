DELL'UTRI: CICCHITTO, SENZA GRAZIA SI RISCHIA CONDANNA A MORTE

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Reputo che le cose si siano messe in una gravità estrema visti anche tutti i tempi della vicenda giudiziaria, per cui con il massimo rispetto l'unica via perseguibile per evitare che una condanna a 7 anni si traduca in una sostanziale sentenza di morte, è una grazia data dal Presidente della Repubblica". Lo afferma Fabrizio Cicchitto, di Alternativa popolare, presidente della commissione Esteri della Camera."La Costituzione della Repubblica italiana -aggiunge- esclude la pena di morte, nel caso di Dell'Utri siamo sul piano sostanziale invece in una situazione di questo tipo".