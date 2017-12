DELL'UTRI: DELLA VEDOVA, SIA CURATO IN OSPEDALE

9 dicembre 2017- 17:03

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - “Mi auguro che per la forza dello Stato di diritto e della legalità in Italia venga consentito a Marcello Dell’Utri, il quale ha già scontato quasi due terzi della pena, di essere curato agli arresti domiciliari in ospedale. Spero che questa esigenza venga avvertita in modo diffuso, in tutti quelli che nelle prossime ore e nei prossimi giorni dovranno decidere sulla condizione di vita e di cura di Dell’Utri”. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, tra i promotori della lista +Europa, intervenendo al Comitato di Radicali italiani.