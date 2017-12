DELL'UTRI: MALAN, CONTRO DI LUI MANCATO RISPETTO DIRITTI UMANI

10 dicembre 2017- 12:49

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - “A quasi 70 anni dalla loro proclamazione, i 30 articoli della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sono spesso ignorati, non solo in Paesi lontani ma a volte persino nel nostro. La giornata celebrativa di oggi sia una riflessione per come agire in tutto l’anno". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Lucio Malan."Troppo spesso -aggiunge- nei rapporti politici e commerciali internazionali il rispetto dei diritti umani viene del tutto dimenticato, anzi, non di rado c’è più benevolenza verso Paesi che non li rispettano perché essendo più prepotenti sono anche più pericolosi. Troppo spesso ci si dimentica della protezione della famiglia e della priorità dei genitori nella scelta dell’istruzione da dare ai figli, a beneficio di ideologie che si vogliono imporre ai bambini". "E che dire del diritto a non subire pene inumane e a non essere condannati in base a leggi che non siano scritte al momento della commissione dei fatti? La sorte di Marcello Dell’Utri che si vuol lasciar morire in carcere è una violazione di entrambi questi diritti sanciti fin dal 1948. L’Italia -conclude Malan- promuova nel mondo senza timidezze il rispetto della Dichiarazione universale, ma innanzitutto la applichi nella nostra società".