DELL'UTRI: ORLANDO, DECIDE TRIBUNALE SORVEGLIANZA, FALSO NON SIA STATO CURATO

13 dicembre 2017- 17:42

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - “Bersani ha detto che se le condizioni di salute di Dell'Utri sono quelle descritte lui non può restare in prigione? Non so se Bersani conosca esattamente le condizioni di Dell'Utri ed il modo in cui viene curato, io penso che per pronunciarsi bisogna valutare queste cose e ciò compete al tribunale di sorveglianza”. Lo dice Andrea Orlando a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. “Se ci fossero degli elementi che non sono stati ravvisati -osserva il ministro della Giustizia- si deve fare un approfondimento, ma normalmente quello che succede quando un detenuto chiede queste cose e verificare questi presupposti, e secondo la legge questo va fatto dal tribunale di sorveglianza”. “Il problema li non è tanto valutare le sue condizioni quanto piuttosto se in quella realtà sono in grado di dargli un adeguato trattamento”. Sembra che Dell'Utri sostenga di avere un tumore alla prostata che non viene curato da tempo. “Che non sia stato curato, non mi risulta. E' ragionevole interrogarsi sul fatto che a fronte di un peggioramento della situazione, se il contesto sia ancora quello giusto e quindi quello adatto a dargli quelle cure. Che non sia diano cure, questo no”.