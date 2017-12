DELL'UTRI: RENZI, COME CHIUNQUE DEVE ESSERE CURATO NEL MIGLIORE DEI MODI

10 dicembre 2017- 11:19

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questo esula dalla battaglia politica. Per me Dell’Utri, come chiunque altro, deve essere curato nel migliore dei modi". Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista a 'La Repubblica'.