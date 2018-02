DELL'UTRI RESTA IN CARCERE

6 febbraio 2018- 14:29

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Marcello Dell'Utri resta in carcere. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai difensori dell'ex senatore, condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Dell'Utri, cardiopatico e malato di tumore, si trova in carcere a Rebibbia.