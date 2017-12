DELL'UTRI: VESCOVO MOGAVERO, DISUMANO NEGARGLI IL CALORE DELLA FAMIGLIA

9 dicembre 2017- 11:59

Palermo, 9 dic. (AdnKronos) - "La grazia per Marcello Dell'Utri la si può certamente chiedere per le sue condizioni di salute, poi tocca però al Presidente della Repubblica concederla o meno. Ma negargli il calore di una famiglia, pur con tutte le garanzie di legge, nelle sue condizioni di salute, a me sembra davvero disumano". Lo ha detto all'Adnkronos, monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo (Trapani) e vescovo delegato per il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale siciliana, parlando delle condizioni di salute dell'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, al quale il Tribunale di sorveglianza ha negato la sospensione di pena per potersi curare. "Se devo dirla tutta - aggiunge il prelato - io avrei voluto che anche Totò Riina potesse morire tra i suoi cari in casa, perché nessuno ci ha guadagnato nulla a farlo morire detenuto: Secondo me ci abbiamo perso in umanità. Perché la clemenza è sempre un atto di umanità e l'umanità è sempre superiore a qualsiasi ricerca di vendetta, comunque la si rivesta: di legalità o intransigenza".