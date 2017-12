DELL'UTRI: VESCOVO MOGAVERO, DISUMANO NEGARGLI IL CALORE DELLA FAMIGLIA (2)

9 dicembre 2017- 11:59

(AdnKronos) - Per monsignor Mogavero, "il giudice non ha una possibilità di eludere la norma che per lui è vincolante ma ci sono margini discrezionali anche nell'applicazione della norma. Le norme non sono una ghigliottina che taglia e basta, ma i giudici hanno sempre una forma interpretativa che permette di giostrare il rigore della norma con qualche 'escamotage', chiamiamolo così. Spetta all'intelligenza del giudice trovare il modo per applicarla senza evidenziarne l'aspetto del rigore estremo. Chi conosce la legge, sa bene che la legge stessa lo consente". E ricorda: "Io sono stato nel Tribunale ecclesiastico - dice - E so che il rigore della dottrina a volte può esser coniugato con una interpretazione che guardi più al bene della persona, anziché all'affermazione teorica del primato della legge".