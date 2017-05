DELRIO, INVESTIRE SU RICERCA E SICUREZZA AEROPORTI

31 maggio 2017- 17:08

Roma, 31 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Nel settore aeroportuale dobbiamo investire su ricerca e sicurezza". A dirlo oggi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, a margine del convegno organizzato per il 50° anniversario della costituzione di Assaeroporti. In generale, sottolinea, "la pianificazione è uno dei segreti per fare bene: pianificare consentirà al Paese di guardare alle sfide globali che abbiamo davanti"."Tra le sfide che abbiamo davanti -continua il ministro- c'è l'intermodalità. E' molto meglio concentrarsi sulla frequenza dei collegamenti, piuttosto che sull'alta velocità". "Finalmente nel Paese -ammette- si è compreso che l'economia aerea, come quella del mare è importante". E secondo Delrio bisogna "concentrarsi sulla frequenza e sull'accoglienza: chi atterra negli aeroporti italiani non è detto che debba rimanere in aeroporto, magari può anche visitare la città".