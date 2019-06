20 giugno 2019- 13:52 Demanio: 30 immobili Stato in vendita in Campania

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Appartamenti, terreni, locali commerciali, autorimesse ed uffici: sono 30 gli immobili dello Stato in vendita in Campania. Lo comunica l'Agenzia del Demanio. L’avviso riguarda unità immobiliari diversificate per forma, tipologia e posizione, per un valore totale a base d’asta di 2,4 milioni di euro. Gli immobili sono distribuiti in tutto il territorio campano: 9 in provincia di Benevento, 7 in provincia di Caserta, altrettanti in provincia di Napoli, 6 in Provincia di Salerno e 1 in provincia di Avellino. Tra questi un immobile nel centro storico di Santa Maria Capua Vetere (CE), due appartamenti da ristrutturare nel quartiere Rione Alto di Napoli, un ampio appartamento ad Agropoli (SA) ed un palazzetto nobiliare nel Cilento nel caratteristico borgo di Torraca (SA).Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del 29 luglio 2019. Per aggiudicarsi i singoli lotti occorre presentare un’offerta pari o maggiore rispetto al prezzo di partenza fissato nel bando.